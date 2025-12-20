Пока украинская экономика не восстановится, Украине понадобится финансовая поддержка от западных партнеров.

В течение нескольких лет после завершения войны Украине понадобится помощь партнеров в финансировании ВСУ, как единственного надежного гаранта безопасности. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время сессии вопросов от журналистов рассказал президент Владимир Зеленский.

Так, на вопрос, способна ли Украина финансировать армию в 800 тысяч после окончания войны, президент признал, что "нет, не способна, не хватит финансового ресурса".

"Поэтому я этот диалог и провожу с лидерами, потому что рассматриваю частичное финансирование нашей армии за счет партнеров, как гарантию безопасности для нас. Потому что Вооруженные силы это номер один гарантия безопасности", - заявил Зеленский.

Видео дня

Он отметил, что после окончания войны Украине понадобится несколько лет, чтобы выровнять экономику и выйти на возможность самостоятельного финансирования украинской армии.

"А пока нужна помощь партнеров", - добавил президент.

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, во время переговоров по американскому мирному плану Украине удалось избежать некоторых наиболее жестких требований, но остаются пять ключевых нерешенных вопросов. Они в частности касаются неоккупированной части Донецкой области, ограничения численности ВСУ, русского языка в Украине и судьбы Запорожской АЭС.

Также мы рассказывали, что в вопросе гарантий безопасности для Украины есть прогресс. По словам Зеленского, США предлагают гарантии, которые должны быть одобрены Конгрессом, а европейские гарантии, хотя и не полностью удовлетворяют Киев, оцениваются положительно на 90%.

Вас также могут заинтересовать новости: