Около 50 пассажирских поездов задерживаются из-за последствия шторма на Черноморском побережье Краснодарского края РФ.

В Северном Причерноморье бушует стихия, вследствие чего стало известно о двух жертвах в РФ, а из-за непогоды около 1,9 млн человек остались без электроснабжения.

На нескольких участках прибрежной железной дороги Большого Сочи повреждены насыпь и пути. Движение парализовано. Около 50 пассажирских поездов задерживаются из-за последствия шторма на Черноморском побережье Краснодарского края РФ.

Вчера из-за погоды произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер – Хоста и падение деревьев на пути в районе Лазаревское (микрорайон Сочи).

Рыбацкий домик в Сочи под Дагомысом смыло в открытое море. В Анапе сорвало ветром кровлю пятиэтажного дома, площадь повреждения составляет 500 квадратных метров.

Здание в микрорайоне Лоо сложилось, словно карточный домик. Людей внутри уже не было, никто не пострадал.

В Ростовской области из-за повреждения сетей около 100 тысяч жителей остались без электроэнергии. В регионе введен режим повышенной готовности.

Шторм в Черном море - детали

В оккупированном Крыму почти 500 тысяч человек остались без электричества из-за шторма. Об этом сообщил "советник главы Крыма" Олег Крючков в своем Telegram-канале.

В сети появились десятки видео последствий шторма. Ветер повалил деревья, билборды, опоры линий электропередач. Также сообщается о подтоплении дорог и набережных. В Евпатории начали эвакуировать людей из домов.

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