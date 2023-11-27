Оккупанты заявляют, что пик шторма еще впереди.

В оккупированном Крыму почти 500 тысяч человек остались без электричества из-за шторма. Об этом сообщил "советник главы Крыма" Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Так называемый глава Крыма Михаил Развожаев сообщает, что, согласно прогнозам, пик шторма еще впереди, а этой ночью может быть минусовая температура. "Зафиксировано падение 63 деревьев и 3 рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов 3 строений, 17 транспортных средств, травмы получили три человека, они госпитализированы", - пишет он.

Тем временем в сети появились десятки видео последствий шторма. Ветер повалил деревья, билборды, опоры линий электропередач. Также сообщается о подтоплении дорог и набережных. В Евпатории начали эвакуировать людей из домов.

Шторм в Крыму: что известно

Как известно, вчера вечером на оккупированном полуострове начался мощный ураган. В сети появились видео разрушений: ветром срывало крыши со зданий, а вода начала затапливать дороги и пляжи. Сообщалось, что скорость ветра у берегов достигает 130 км/ч, а в горах - до 150 км/ч.

Местный Telegram-канал "Крымский ветер" написал, что в Евпатории водой смыло окопы, которые российские захватчики успели выкопать на пляже.

Вас также могут заинтересовать новости: