Респондентов спрашивали, поддерживают ли они войну, существует ли угроза нападения на Россию, какие эмоции они переживают при мысли о своей стране и хотят ли уехать.

Более трети российских студентов хотят уехать из страны, а самым подходящим словом для описания ситуации в РФ они назвали "кризис".

Издание "Важные истории" ссылается на первичные результаты масштабного социологического исследования студентов и сотрудников вузов. Опрос заказала администрация президента совместно с Минобранауки и Минпросвещения.

Респондентов спрашивали, поддерживают ли они войну, существует ли угроза нападения на Россию, какие эмоции они переживают при мысли о своей стране и хотят ли уехать.

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Самые популярные эмоции, которые называли студенты — тревога и страх (36%), возмущение и разочарование (20%). Надежду испытывают 25%, гордость за Россию — 12-14% опрошенных.

Для описания ситуации в стране студенты чаще всего называли такие слова как "кризис" (44%) и "упадок" (32%). У "возрождения" 16%, у "стабильности" всего 8%. Треть студентов выразили желание эмигрировать.

Опросы в РФ - детали

Более 70% россиян, или почти три четверти, не знают за кого голосовать, если президента РФ Владимира Путина не будет в бюллетене на выборах в 2024 году.

Среди граждан Российской Федерации провели опрос об отношении к применению ядерного оружия. Почти треть респондентов считают, что Кремль готов применить этот вид оружие против Украины "в случае необходимости".