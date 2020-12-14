В деревне Дёма Чишминского района (Башкирия, Россия) женщина застряла в заборе и погибла от обморожения.
Об этом сообщают "Башкортостан 24", ссылаясь на сообщения в местных пабликах.
Женщина перелезала через забор и застряла, перевернувшись вниз головой. В таком положении ее нашли утром случайные прохожие и вызвали правоохранителей.
«Просто было темно, не было освещения на улицах, и никто даже не увидел застрявшего на заборе человека. Замёрзла. Погибла», - написали в соцсетях очевидцы.
Агентству «Башинформ» в пресс-службе республиканского Следственного комитета подтвердили факт гибели женщины.
Читайте такжеВ России мать выставила сына на холодный балкон и нашла его мертвым
«По факту обнаружения тела женщины в деревне Дема Чишминского района органами СК России по Башкортостану проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено», — прокомментировали в пресс-службе республиканского следственного управления.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В России мать выбросила труп младенца в реку
- В России мужчина пригласил в гости компанию подростков и расстрелял их из ружья
- В Москве 7-летний мальчик убил брата (видео)
- В России восьмилетняя девочка закормила братика до смерти
- Стала известна причина смерти девушки на стриме российского блогера
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram