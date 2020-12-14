Женщина перелезала через забор и застряла, перевернувшись вниз головой.

В деревне Дёма Чишминского района (Башкирия, Россия) женщина застряла в заборе и погибла от обморожения.

Об этом сообщают "Башкортостан 24", ссылаясь на сообщения в местных пабликах.

Женщина перелезала через забор и застряла, перевернувшись вниз головой. В таком положении ее нашли утром случайные прохожие и вызвали правоохранителей.

«Просто было темно, не было освещения на улицах, и никто даже не увидел застрявшего на заборе человека. Замёрзла. Погибла», - написали в соцсетях очевидцы.

Агентству «Башинформ» в пресс-службе республиканского Следственного комитета подтвердили факт гибели женщины.

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«По факту обнаружения тела женщины в деревне Дема Чишминского района органами СК России по Башкортостану проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено», — прокомментировали в пресс-службе республиканского следственного управления.

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Автор: Денис Прядко