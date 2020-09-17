Корреспондент из Севастополя рассказал, что вместе с Шумским со скалы упал и его семилетний внук.

Клирик храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках (Москва) Александр Шумский во время отдыха в оккупированном Крыму вышел прогуляться на тропинку, поскользнулся и сорвался со скалы.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел с 66-летним российским священником в Херсонесе 16 сентября. Иерей направлялся на поклонение следу стопы святого апостола Андрея Первозванного, но тропинка оказалась небезопасной.

Корреспондент из Севастополя рассказал, что вместе с Шумским со скалы упал и его семилетний внук. Пролетев пять метров, мальчик получил травмы и потерял сознание. На место прибыли спасатели. Они передали ребенка в реанимацию.

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Автор: УНИАН