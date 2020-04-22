В оккупированном Крыму нашли тело московского чиновника – росСМИ

Последний раз Ошарина видели в Ялте 30 марта.

В оккупированном Крыму нашли мертвым заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на источник.

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По информации издания, последний раз Ошарина видели в Ялте 30 марта. Позже информацию о его исчезновении подтвердила дочь чиновника.

Ошарин был заместителем главы департамента культуры Москвы с 2018 года. До этого он в разные годы работал директором Московского академического театра имени Маяковского и директором театра «Et Cetera».

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