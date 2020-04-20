Любитель "ДНР" актер Охлобыстин атаковал журналистку на пасхальной службе "для избранных" в Москве (видео)

Артист заметил журналистов и попытался спрятаться в арке возле храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Актер Иван Охлобыстин, вместе с семьей посетивший пасхальную службу «для избранных» в Москве, атаковал журналистку, которая попыталась снять его на видео.

Запись инцидента опубликовало издание Baza.

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Отмечается, что артист заметил журналистов и попытался спрятаться в арке возле храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Однако сразу после этого он вновь вышел на улицу и напал на корреспондентку. Охлобыстин попытался отобрать у нее телефон.

«А что вы снимаете, вот что вы снимаете сейчас?» - громко кричал актер.

Пасхальная служба «для избранных» в Москве состоялась в ночь на воскресенье, 19 апреля, несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

В свою очередь сам Охлобыстин на странице в соцсети заявил, что он ни на кого не нападал и что "зря закрыли храмы".