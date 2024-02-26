15 февраля было получено подтверждение о том, что переговоры на финальной стадии, а 16 февраля Навальный умер.

Председатель Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих заявила, что Алексея Навального планировали обменять на киллера, сотрудника ФСБ России Вадима Красикова, отбывающего срок в Германии. По ее утверждению, договоренность об обмене была достигнута за день до смерти политика.

Как пишет "Медуза", по словам Певчих, Путин принял решение убить Навального, так как не хотел видеть его на свободе.

"Навальный в ближайшие дни должен был бы оказаться на свободе. Потому что мы добились решения о его обмене... Я получила подтверждение, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии вечером 15 февраля. 16 февраля Алексей был убит", – сообщила Певчих.

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Она заявила, что Путину четко дали понять: единственный способ получить Красикова — это обменять его на Навального. При этом, по ее словам, Путин "помешался на ненависти к Навальному" и что президент РФ "ненавидит его настолько, что действует в ущерб себе и собственным рациональным интересам".

При этом источник "ВЧК-ОГПУ" рассказал, что "недавно по устному поручению высокопоставленного сотрудника АП в МВД РФ прорабатывался вопрос лишения российского гражданства Алексея Навального". Отмечается, что поручение из Кремля, похоже, было связано с подготовкой обмена Навального.

В то же время источники тг-канала Gulagu.net опровергают сообщение о реалистичности обмена Навального на киллера российских спецслужб Красикова.

"В топе списка на обмен - журналист и гражданин США Эван Гершкович, и для властей США сегодня очевидный приоритет - освобождение именно гражданина США, которого де-факто взяли в заложники для торга и освобождения Красикова", - говорится в сообщении.

Кто такой Вадим Красиков

Вадим Красиков был осужден за убийство "врага Кремля" Зелимхана Хангошвили в Берлине. тогда прокуратура Германии утверждала, что преступление заказало правительство России.

В России неоднократно поднимали вопрос обмена Красикова, среди возможных кандидатур для обмена был репортер Wall Street Journal Эван Гершкович и оппозиционер Алексей Навальный.

Смерть Навального

Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии "Полярный волк", расположенной в российском поселке Харп. В Федеральной службе исполнения наказаний России заявили, что оппозиционеру якобы внезапно стало плохо после прогулки, и медики не смогли его спасти - у политика "оторвался тромб".

При этом матери политика Людмиле Навальной отказываются выдать тело, ссылаясь на необходимость проведения "химического анализа".

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