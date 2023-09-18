В воскресенье вечером он вылетел в сторону Грозного.

На фоне слухов о том, что лидер Чечни Рамзан Кадыров умер в воскресенье, 17 сентября, его самолет заметили в небе Москвы.

Ранее сообщалось, что борт Кадыров стоял в столице РФ последние три дня - с 15 сентября. Однако по данным проекта ВЧК-ОГПУ, вечером 17 сентября он вылетел в сторону Грозного (столица Чеченской Республики).

"В воскресенье вечером самолет Рамзана Кадырова вылетел из Москвы в сторону Грозного. Над Махачкалой транспондер был отключен", - говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса отслеживания полетов, самолет лидера Чечни покинул воздушное пространство Москвы в 19.45. За полчаса до этого в небе столицы РФ также были замечены два неопознанных вертолета: они прилетели из Кремля во Внуково (в последнем пробыли не более пары минут, уточнил ВЧК-ОГПУ).

"Возможно, это как-то связано происходящим сейчас в ЦКБ, а в Грозный срочно отправились важные кремлевские шишки. Поэтому кадыровский самолет RA-73417 полетел не включая транспондер", - указывает проект.

Сообщается, что самолет Кадырова впервые раскрыл свое местоположение возле Астрахани (примерно в 21:15 над Калмыкией). Вероятно, это была вынужденная мера, поскольку сигнал борта нужно включать по умолчанию в связи с близлежащими военными аэропортами. Далее Каспийское море самолет Кадыров пролетел "по-тихому", с выключенным транспондером. Его включили вновь примерно в 22:00, при снижении в районе Махачкалы.

"Данная траектория полетов используется для посадки в аэропорту Грозного. Если Кадырова не было на борту, то не исключено, что некто из Кремля прибыл туда на его самолете", - отмечает ВЧК-ОГПУ.

Вчера чеченский оппозиционер Янгулбаев заявил, что Кадыров умер

Напомним, вчера в Москве наблюдалась странная обстановка. Чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев днем сообщил в социальных сетях, что лидер Чечни Рамзан Кадыров умер. На фоне этого проект ВЧК-ОГПУ указал, что к больнице, где, вероятно, получал лечение Кадыров, съезжаются кортежи с чеченской элитой: представителей Чечни пропускали в здании ЦКБ Москвы без обысков. Также сообщалось, что со стороны Кремля в сторону Внуково экстренно подняли 2 вертолета.

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