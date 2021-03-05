В Вышнем Волочке Тверской области Российской Федерации задержали патологоанатомов, которые пришли ночью на кладбище, чтобы выкопать труп.
Как стало известно изданию «МК в Твери», в ночь на 4 марта сотрудники ДПС остановили машину, выезжающую из деревни Лужниково. В багажнике они обнаружили труп.
По сообщениям в соцсетях, водителем и пассажирами автомобиля оказались патологоанатомы ЦРБ Вышний Волочек - всего трое человек, включая начальника морга Марта Бьюсова.
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Сотрудники морга перепутали тела двух пациенток несколько дней назад. Предположительно, обе женщины умерли от коронавируса, поэтому покойных выдали их близким в закрытых гробах.
Родственники одной пенсионерки отвезли ее в деревню Лужниково и похоронили на местном кладбище. А вторые решили взглянуть на бабушку в последний раз, но приоткрыв крышку обнаружили, что там совершенно другой человек. После этого они обратились к сотрудникам морга и потребовали немедленно исправить ошибку.
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