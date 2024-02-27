Консенсуса среди лидеров все еще нет, добавил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправку западных войск на территорию Украины в будущем.

Как пишет Associated Press, этот вопрос обсуждался на вчерашней встрече глав 20 европейских государств и других западных чиновников в Париже. Французский президент заявил, что они сделают все необходимое, чтобы Россия не смогла выиграть войну против Украины.

"Сегодня нет консенсуса относительно отправки официальных и одобренных войск на места. Но с точки зрения динамики ничего исключать нельзя", - сказал Макрон на пресс-конференции.

При этом он не стал говорить, какие именно страны рассматривают возможность отправки войск, заявив, что хочет сохранить некоторую "стратегическую двусмысленность".

Отправка западных войск в Украину: что известно

Напомним, вчера премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны-члены Североатлантического Альянса и Евросоюза обсуждают возможность введения своих войск в Украину.

По его словам, Словакия не намерена отправлять своих военнослужащих, однак может обучать их на своей территории. Фицо уверен, что такой шаг привел бы к эскалации войны с захватнической Россией.

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