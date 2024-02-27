Международные лидеры отметили, что пока не рассматривают такую возможность на фоне заявлений Макрона.

Европа, США и Канада обсуждают возможность отправки иностранных войск на фронт в Украину. Французский президент проговорился, что не исключает такой сценарий. Впрочем, похоже, партнеры не достигли однозначной позиции по этому поводу.

УНИАН собрал все, что известно об этих обсуждениях, а также реакцию мировых лидеров на заявление французского лидера.

Иностранные военные в Украину: что сказал Макрон

Лидеры из ЕС, США и Канады собрались в Париже 26 февраля, чтобы сигнализировать президенту России Владимиру Путину о европейской решимости по поддержке Украины и опровергнуть нарратив Кремля о том, что Россия непременно одержит победу в войне.

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По итогам встречи президент Франции заявил, что не исключает отправку западных войск на территорию Украины в будущем.

"Сегодня нет консенсуса относительно отправки официальных и одобренных войск на места. Но с точки зрения динамики ничего исключать нельзя", - сказал Макрон на пресс-конференции.

При этом он не стал говорить, какие именно страны рассматривают возможность отправки войск, заявив, что хочет сохранить некоторую "стратегическую двусмысленность".

Во Франции разозлились

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за президентом Эммануэлем Макроном не отверг возможности отправки военных в Украину.

"Мы не можем согласиться с тем, что Россия должна выиграть эту войну, что авторитарная страна должна силой взять под контроль демократическую страну. Потому что за Украиной стоим мы", - заявил Атталь, цитирует Ouest-France.

Впрочем, оппоненты Макрона разозлились из-за его заявления.

На это оперативно отреагировали лидеры крайне левых и ультраправых сил Франции. Марин Ле Пен написала на своей странице в соцсети X, что сомневается, осознают ли все серьезность такого заявления.

"Эммануэль Макрон играет в военачальника, но так небрежно говорит о жизни наших детей. Это вопрос мира или войны в нашей стране", - заявила лидер ультраправого Национального объединения.

Представители левой политсилы "Непокоренная Франция" и глава Социалистической партии Оливье Фор также возмутились заявлением президента. Последний заявил, что "война против России была бы безумием".

Международная реакция

Пророссийский премьер Словакии Роберт Фицо сообщил об обсуждении относительно вероятной отправки иностранных войск в Украину еще до заявления Макрона. Политик объявил вчера, что несколько стран НАТО и ЕС рассматривают возможность ввода войск в Украину.

Фицо сказал, что "не может сказать, с какой целью и что они там будут делать", но узнал об этом из заметок в рамках подготовки к встрече европейских лидеров в Париже. Впрочем, он уже заявил, что Словакия своих военных отправлять не будет.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что представители 28 стран в ходе встречи в Париже обсуждали идею отправки в Украину военных. Единой позиции по этому вопросу не было.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, комментируя заявление Макрона о возможности отправки войск в Украину заявил, что "сейчас это вообще не актуально".

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Чешская Республика не собирается отправлять войска в Украину, цитирует Ceske Noviny. По словам премьер-министра, никому не нужно бояться, что в Чехии будет рассматриваться вопрос о какой-то форме принудительной войны.

Затем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует посылать своих военных в Украину. По словам генсека, "союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине", но планов отправлять войска нет.

"Мы делаем это с 2014 года и активизировались после начала полномасштабного конфликта. Но планов по вводу войск НАТО на территорию Украины нет"

Что говорят в Кремле?

В Кремле также прокомментировали слова Макрона об отправке военных НАТО в Украину. Как пишут росСМИ, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что если отправка военных будет осуществлена, то "придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО".

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