Нобелевскую премию мира 2021 года разделили главред российской Новой газеты Муратов и журналистка Мария Ресса.

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали филиппинская журналистка Мария Ресса и главный редактор российского оппозиционного издания "Новая газета" Дмитрий Муратов.

Победителей премии объявили 8 октября в Стокгольме, сообщается в Twitter Нобелевского комитета.

Они получили премию "за усилия по защите свободы выражения мнений, который является предпосылкой демократии и прочного мира".

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Мария Ангелита Ресса является филиппино-американской журналисткой, соучредительницей и исполнительым директором онлайн-издания Rappler. В прошлом Ресса работала журналисткой-расследовательницей в офисе канала CNN в Юго-Восточной Азии.

"Мария Ресса использует свободу слова, чтобы разоблачить злоупотребление властью, насилие и рост авторитаризма в своей родной стране, на Филиппинах. В 2012 году она стала соучредителем Rappler, цифровой медиакомпании для журналистских расследований, которую она до сих пор возглавляет. Как журналист и генеральный директор Rappler, Ресса зарекомендовала себя как бесстрашный защитник свободы слова", – отметили в комитете премии.

Дмитрий Муратов - российский журналист и телеведущий, соучредитель и главный редактор "Новой газеты". Он проработал на этой должности с февраля 1995 года по ноябрь 2017-го, а также с 2019 года по настоящее время.

Как отметил комитет премии, "Новая газета" – самая независимая газета в России с принципиально критическим отношением к власти.

"Журналистика, основанная на фактах, и профессиональная честность газеты сделали ее важным источником информации о важных аспектах российского общества, которые редко упоминаются в других СМИ. С момента своего создания в 1993 году "Новая газета" публиковала критические статьи на самые разные темы – от коррупции, насилия со стороны полиции, незаконных арестов, фальсификации результатов выборов и "фабрик троллей" до использования российских вооруженных сил как в России, так и за ее пределами", – говорится в релизе.

При этом оппоненты "Новой газеты" ответили журналистам преследованиями, угрозами, насилием и убийствами.

"С момента основания газеты были убиты шестеро журналистов, в том числе Анна Политковская, которая написала разоблачающие статьи о войне в Чечне", – отметили в комитете.

Напомним, в 2020 году награду присудили Всемирной продовольственной программе ООН "за усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода в качестве орудия войны и конфликтов".

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается "человеку, который добилась наибольших успехов, либо сделал больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

Напомним, Нобелевскую премию 2021 года по литературе получил писатель Абдулразак Гурна.

Кроме того, объявили лауреатов Нобелевской премии 2021 года по химии, физики и медицине.

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Автор: Виктория Гордиенко