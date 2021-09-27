Вяличайшая из ныне существующих вакцина "Спутник V" не только позволила России стремительно вырваться на первое место в мире по суточному приросту отрицательной выживаемости населения, но и обеспечила привитым россиянам полную свободу передвижения по всему Земному шару с помощью сети Интернет, в том числе и путем настолько естественной иммунизации, что Западу не снилось даже в самом приятном сне.

В первых числах сентября сковидило знаменитого русского журналиста Дмитрия Киселева: пышущий антителами абсолютно весь, Дмитрий попал в элитную больничную койку с острой нехваткой 50% легких под ободряющие возгласы биндеровцев "работайте, вирусы-братья". Но не тут-то было: Дмитрий Киселев был не только вакцинирован, но и ревакцинирован, причем, последний раз в июле этого года, поэтому смерть его не осталась навеки в наших сердцах. Вяликий "Спутник" чудом вытащил Дмитрия с того света. Так в российской спутникологии появился Индекс Киселева, благодаря которому легко рассчитать эффективность лучшей в мире вакцины: если ковид забрал 50% легких Дмитрия, остальные 50, соответственно, спас чудодейственный "Спутник V". С учетом ревакцинации (она означает, что перед тем, как заболеть, Дмитрий получил аж 4 укола чудодейственного варева) цифру 50 следует умножать на 4, то есть эффективность "Спутника V" составляет 200% годовых! Ни одна вакцина в мире не подберется к этому показателю никогда и ни за что, как бы ни скрипел зубами от злости мировой чистоган.

"Спутник V" - это настоящая вакцина-вездеход

Но есть и еще один суперплюс вакцины "Спутник V", и он, пожалуй, самый важный. Переболев ковидом, Дмитрий Киселев наконец-то получает антитела и справку о выздоровлении, с которой он теперь даже сможет посетить некоторые страны мира! Поистине, "Спутник V" - это настоящая вакцина-вездеход. В справедливости этого утверждения смогла полным составом убедиться делегация России на Парламентской ассамблее Совета Европы, которой вследствие ложного непризнания Евросоюзом лучшей в мире вакцины разрешили приехать в Страсбург в виде исключения, но запретили выходить на улицу из отеля, кроме как на заседания ПАСЕ. Благодаря этому российская делегация не только смогла обеспечить себе право на решительный протест против унизительной вакцинной дискриминации, но и возможность остаться дома и путешествовать без ограничений с помощью обыкновенного советского Интернета! Спасибо "Спутнику".

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"Если бы у нас не было возможности приобрести "Спутник V", нам бы не удалось провести самую быструю и успешную кампанию по вакцинации в Евросоюзе этой весной!" - радуется, как ребенок, глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Петер Сийярто и сам обкололся "Спутником", да так успешно, что у него возникли проблемы с попаданием на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Однако кому нужен Нью-Йорк, если у Петера теперь есть возможность приехать в Москву!

Глупцы и национал-предатели России рвутся в "вакцинные туры" в Сербию и Германию

На этом фоне вызывают гомерический хохот глупцы и национал-предатели России, рвущиеся в "вакцинные туры" в Сербию и Германию (очевидно, в Германию их, по старой коммунистической традиции, возят в опломбированном вагоне), чтобы разжиться там богомерзким "Пфайзером" и прочей нечистью. Ведь западные вакцины опасны и, как правило, не дают возможность получить такой естественный иммунитет, как у Киселева, не говоря уже о министре иностранных дел РФ Лаврове, который так красиво унизил своего коллегу из Таиланда на полях Генассамблеи ООН. "А я вот вакцинирован! - хвастливо сказал Лаврову коллега из Таиланда. - А вот тебя-то как сюда пустили, "спутник" ситный?". "А я переболел!" - отрезал Лавров, и коллега из Таиланда сразу сник, побледнел и признал мировое превосходство русского иммунитета...

"Спутник V" плюс естественная иммунизация вследствие тяжелого заболевания ковидом - вот истинный ключ к геополитическому успеху. Непонятно, конечно, зачем в этой схеме "Спутник", но куда же России без лучшей в мире вакцины? Без лучшей в мире вакцины России никуда. Даже если с ней тоже никуда.

Василий Рыбников