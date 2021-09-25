В эфире россиянка заочно "подискутировала" с Алексеем Арестовичем.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в очередной раз "взорвалась" и озадачила своими объяснениями, почему же Украина проводит военные учения с участием стран-членов НАТО.

Видео из эфира программы пропагандистки опубликовал в Telegram украинский военный Анатолий "Штирлиц".

Своим зрителям Скабеева объяснила, что в Украине стартовали военные учения. Но, по убеждению ведущей, учения носят якобы "психотерапевтический характер".

Пропагандистка похвасталась, что Россия, в свою очередь, на учениях с Беларусью "Запад-2021" стянула "в десять раз больше солдат" – почти 150 тысяч.

Учения "Объединенные усилия-2021"

На Приазовье в рамках стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия – 2021" стартовали тактические учения десантно-штурмовой роты морской пехоты ВМС ВС Украины.

Учения с участием 15 стран-членов НАТО и партнеров пройдут в сентябре практически на всех полигонах ВСУ, а также в акватории Черного и Азовского морей.

Ожидается, что "Объединенные усилия-2021" по масштабу превзойдут аналогичные прошлогодние учения.

Автор: Виолетта Орлова