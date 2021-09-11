Ранее украинский Главнокомандующий признался, что хотел бы проехаться танком по Красной площади в Москве.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в очередной раз посвятила эфир "украинскому вопросу", с истерикой отреагировав на запланированные Украиной масштабные военные учения "Объединенные усилия 2021".

В прямом эфире российского телеканала Скабеева сказала: "В украинском параде победы над Россией в Москве мечтать обязаны. Абсолютно каждый житель страны".

Ролик 7-секундного признания пропагандистки в Telegram выложил военный офицер Анатолий Штирлиц.

Позже, комментируя непосредственно заявление украинского главнокомандующего ВСУ относительно международных учений в сентябре, Скабєєва заявила, что Залужный "похоже, решился на танковый вояж до Кремля".

"Что же пора срочно на Арбате размещать противотанковые "ежи", закрывать "Северный поток-2" и бросать все силы промышленности на оборону нашей столицы. И потом эти люди нас называют агрессором", – заявила россиянка.

Для подтверждения своих слов Скабєєва использовала цитату нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича, который тоже возмущался заявлением Залужного о "танках" на Арбате.

В интервью Янине Соколовой Валерий Залужный признался, что хотел бы проехаться танком по Красной площади в Москве: "Честно – да. И по Арбату тоже".

"Объединенные усилия 2021": что известно о маневрах

Учения "Объединенные усилия 2021", которые будут проходить с 22 по 30 сентября, являются ответом на российские учения "Запад-2021" и фактором сдерживания агрессора.

В учениях примут участие около 12,5 тысячи военнослужащих, будет задействовано свыше 600 единиц вооружения и военной техники, в том числе около 85 танков, около 40 боевых бронированных машин, до 50 единиц ракетных и артиллерийских систем калибром более 100 мм, до 20 единиц боевых кораблей и до 30 вертолетов и самолетов.

Участие в стратегических командно-штабных учениях примут, кроме ВСУ, представители вооруженных сил Великобритании, Грузии, Италии, Иордании, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Германии, Польши, Словакии, Румынии, США, Венгрии и Швеции.

Автор: Виолетта Орлова