В ЦИК надеются, что все регионы будут использовать символ на предстоящих выборах.

Российский Центризбирком показал логотип Единого дня голосования-2023, когда пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Государственную думу РФ.

На логотип поместили латинскую букву V, являющуюся одним из символов российского вторжения и запрещенную законодательством Украины. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что этом "символ поддержки" российских военных.

"На нем изображена одновременно и привычная всем галочка, и буква V в цветах российского флага – как символ поддержки наших воинов, которые сражаются за Россию. Мы надеемся, что все регионы без исключения поддержат наш логотип и будут использовать его на предстоящих выборах", — сказала Памфилова.

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Символика российского вторжения в Украину

В Украине буквы Z и V признаны символикой вторжение России, поскольку ими обозначалась военная техника агрессора, вошедшая на территорию нашей страны. Она была запрещена в Украине весной 2022 года.

В апреле 2023 года украинское правительство запретило номерные знаки, содержащие эту символику.

Символику российского вторжения не приветствуют не только в Украине. В Германии также отказались от выдачи автомобильных номеров с буквой Z и штрафуют за публичную демонстрацию этого символа. К аналогичным мерам прибегли в Казахстане.

Компании – и украинские, и зарубежные – отказывают от использования этих букв в своих названиях и логотипах.

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