До весны 2022 года на хвостах авиалайнеров ZIPAIR можно было увидеть логотип в виде заглавной буквы Z.

Японская авиакомпания ZIPAIR была вынуждена перекрасить свои самолеты, чтобы никто не думал, что они поддерживают российское вторжение в Украину.

Как пишет avianews.com, к весне 2022 года на хвостах авиалайнеров ZIPAIR можно было увидеть логотип в виде заглавной буквы Z. Однако поскольку российские оккупанты, которые наносили эту букву как опознавательный знак на свою технику во время вторжения в Украину, превратили Z в символ военной агрессии, руководство японской авиакомпании решило отказаться от логотипа из-за репутационных рисков.

"Некоторые люди могут подумать, что авиакомпания поддерживает российское вторжение в Украину, когда они видят логотип без какого-либо объяснения", – пояснил еще в марте 2022 года решение ZIPAIR ее президент Синго Нисида.

Впрочем, еще около года компании понадобилось, чтобы окончательно избавиться от буквы Z на хвостах своих самолетов. Так, сначала букву закрывали наклейками с цветными полосами, а с конца 2022 года начали полноценно перекрашивать. В марте 2023 года японская авиакомпания получила очередной самолет в свой флот – им стал новый Boeing 787 с регистрацией JA850J, который еще на заводе был окрашен в обновленную ливрею без Z на хвосте.

Теперь новый дизайн авиалайнеров ZIPAIR включает в себя название авиакомпании на фюзеляже, зеленую полосу вдоль иллюминаторов и хвост с серыми, черными, белыми и зелеными полосами.

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