Правительство запретило номерные знаки, содержащие символику, ассоциирующуюся с полномасштабным вторжением России в Украину, тоталитарными режимами.

Кабинет министров запретил заказывать и изготавливать в Украине индивидуальные номерные знаки с буквами "Z" и "V", поскольку это намекает на символику оккупантов.

Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД Украины, ссылаясь на постановление КМУ №367 от 21 апреля, которым были внесены изменения в постановление КМУ №1081 "О введении номерных знаков транспортных средств, изготавливаемых по индивидуальным заказам их владельцев".

Этим решением правительство запретило номерные знаки, содержащие символику, ассоциирующуюся с полномасштабным вторжением России в Украину, тоталитарными режимами.

Видео дня

О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет. "Теперь в соответствии с законодательством под запрет попадают буквы "Z" и "V". То есть, использование этих букв отдельно, а также в словах написанных кириллицей вместо "С", "З", "В", "Ф". Такой запрет касается также надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на украинских номерных знаках не может быть эмблем органов государства-террориста и вооруженных сил России: ее сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения и тому подобное.

Обращается внимание, что существует и перечень оснований для отказа в изготовлении комплекта индивидуальных номерных знаков. Некоторыми из них являются: отказ в изготовлении индивидуального знака из-за наличия полного или сокращенного названия органа государственной власти, изображения государственных символов Украины и других стран или международных организаций. Также будет отказано в нанесении надписи ненормативного происхождения или дискриминационного характера по языковым, национальным, религиозным и расовым признакам.

Запрет российской символики - главное

Верховная Рада приняла закон о запрете символики "Z" и "V" с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.

Речь идет об экспозиции музеев, тематических выставках, библиотечных фондах; научной деятельности, в том числе во время научных исследований и распространения их результатов не запрещенным законодательством Украины способом; реконструкции (в частности исторической) исторических событий; пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера, которые используются в учебном, учебновоспитательном и образовательном процессах.

Также вводится запрет использования символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину в символике общественных объединений.

Вас также могут заинтересовать новости: