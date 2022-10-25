Подсудимый не отрицает, что прикрепил к своему автомобилю белый лист бумаги формата А4 с синей буквой "Z".

Суд Гамбурга вынес вердикт о штрафе в размере 80 дневных ставок по 50 евро каждая для 62-летнего водителя, который на стекло своего автомобиля нацепил символ "Z".

Об этом информирует Spiegel.

Представитель суда заявил, что водителя признали виновным в поддержке военных преступлений. Подсудимый не отрицает, что прикрепил к своему автомобилю белый лист бумаги формата А4 с синей буквой "Z".

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"По мнению суда, это является одобрением войны в Украине, которая является агрессивной войной в понимании Международного Уголовного кодекса, а также проявлением солидарности с Россией", - указано в вердикте суда.

Символ "Z": что известно о свастике рашистов

Российские оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения наносили (и продолжают это делать) символы "V" и "Z" на свою военную технику. Также эти символы активно используют российские пропагандисты и другие рашисты среди гражданского населения РФ.

Верховная Рада Украины запретила российскую Z-свастику. Страны Балтии, Польша, Молдова, Германия и другие приняли аналогичное решение.

В испанской Барселоне российские вандалы осквернили собор своей Z-свастикой.

В Черногории официанты в кафе носили на рабочей форме знак "Z" - МИД Украины обратился тогда к черногорским коллегам с требованием объяснить такое вызывающее поведение.

Ранее появилось видео, как мужчина в России превратил Z-свастику в слово "AZOV".