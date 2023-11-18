Пропагандистка заявила, что на планы Путина не повлияет даже тайский гей-трансгендер.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян объявила, когда лидер РФ Владимир Путин пойдет "на прекращение огня" с Украиной.

Журналистка перечислила основные тезисы Кремля о том, что Россия сама решит, когда и при каких условиях идти на мир. На независимость планов Путина не повлияет даже тайский гей-трансгендер, заявила Симоньян на росТВ.

В этом контекста она прокомментировала, может ли Россия поменять "военный" курс, в случае переизбрания президента США в 2024 году.

"Ну какая глупость! Путин не заинтересован в уступках не потому, что придет Трамп, или Вася Пупкин, или Роман Бабаян станет президентом США... Это вообще не имеет к этому никакого отношения! Путин не пойдет ни на какие уступки вообще!", - разошлась Симоньян.

Она уточнила, что диктатор будет готов к "прекращению огня" только тогда, когда Россия обеспечить безопасность границ, а где заканчиваются эти границы Россия решит сама.

"Точка! А кто в этот момент будет в Белом доме, даже если это будет одноногий тайский гей-трансгендер, нам совершенно все равно", - указала пропагандистка.

При каком условии Украина готова пойти на прекращение огня с РФ

В октябре 2023 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов напомнил главную позицию властей о том, что никакого прекращения огня с РФ не будет, пока войска агрессора находятся на украинских территориях. Данилов уточнил, что подобный вариант уступок невозможен для Украины, даже если Китай задействует свое давление для подписания такого соглашения.

Со своей стороны глава МИД РФ Сергей Лавров в сентябре отмечал, что Кремль в целом не готов рассматривать какие-либо предложения на этот счет.

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