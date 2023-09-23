Страна-агрессор готова обсуждать только условия окончания войны в целом.

Россия не намерена даже обсуждать какие-либо предложения о временном прекращении огня на фронте в Украине, потому что Москву все время обманывают. Об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке, где проходит сессия Генассамблеи ООН.

"Путин сказал очень четко: да, мы готовы к переговорам (об условиях прекращения войны в целом – УНИАН). Но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать. Потому что мы уже раз это рассмотрели, вы нас обманули", — сказал глава МИД.

Также главный дипломат страны-агрессора заявил, что формула мира Владимира Зеленского, предусматривающая вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины, якобы "нереализуема, все это знают".

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"Если Запад говорит, что конфликт на Украине должен решаться на поле боя, значит — на поле боя", – заявил Лавров.

Также он заявил, то "Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения всех закрепленных в Декларации независимости обещаний Киева".

Переговоры с Москвой – последние новости

Как писал УНИАН, на днях президент Ирана Эбрахим Раиси заявил о готовности выступить посредником между Украиной и Россией на переговорах. При этом Раиси осудил США за поддержку Украины в военной и экономической сферах. По его мнению, вместо этого США должны "способствовать прекращению боевых действий и способствовать миру".

В то же время украинское руководство продолжает придерживаться той позиции, что Россия должна потерпеть военное поражение, чтобы сложились условия для наступления прочного мира в Украине.

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