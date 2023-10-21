Данилов отверг вероятность прекращения огня при посредничестве Пекина.

Украина не согласится на любые переговоры со страной-агрессором, пока Россия не выведет войска со всей украинской территории. Даже при посредничестве Пекина соглашение о прекращении огня невозможно. Об этом в интервью японскому изданию Kyodo News заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, переговоры о прекращении огня с Россией не рассматриваются, поскольку Москва отказывается вернуть оккупированные ею территории Украины. "Никаких переговоров, пока Россия продолжает оккупацию [украинской] территории, в частности, Крыма", - сказал Данилов.

Комментируя укрепление связей между Россией и Китаем, Данилов отметил, что Москва "потеряла свою независимость и теперь вынуждена полагаться на такие страны, как Китай, Северная Корея и Иран". Он добавил, что Москва в своих попытках сблизиться с Пекином для получения дипломатической и экономической поддержки "подчинилась Китаю". Он отверг вероятность прекращения огня при посредничестве Пекина.

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Сближение Москвы и Пекина - это надо знать

17 октября президент Российской Федерации Владимир Путин 17 октября направился в Пекин, где проходил форум, посвященный инициативе КНР по глобальному развитию инфраструктуры "Один пояс, один путь". Этот визит стал второй поездкой Путина за границу за последние 8 месяцев – с момента выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на его арест в связи с причастностью к похищению детей в Украине.

Китайский лидер Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин провели трехчасовую встречу и договорились тесно координировать свою внешнюю политику в "текущих сложных условиях", углублять двустороннее сотрудничество.

В то же время США раскрыли подробности о военном сотрудничестве РФ и КНР. В Пентагоне заявили, что в период с марта 2022-го по 2023 год китайские фирмы экспортировали в Россию дроны и их компоненты на сумму более 12 миллионов долларов. Кроме того, Китай массово продавал РФ стрелковое оружие и товары двойного назначения.

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