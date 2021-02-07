В Москве полиция год пересматривала мультики про Шрека, отбирая пиратские версии.
Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
«Группа экспертов в течение года проводила исследование этих дисков. После того как было проведено это исследование, данные диски уже группой экспертов были признаны контрафактной продукцией. Качество аудио- и видеодорожек не соответствует лицензионным образцам», - с гордостью сообщила начальник отдела экспертных исследований авторских и смежных прав Ирина Изумрудская.
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"Около года назад нашли грузовик, а потом и целый склад с пиратскими DVD-дисками с фильмами из нулевых. Следователи с экспертами несколько месяцев устраивали киновечера со "Шреком", "Котом в сапогах" и другими хитами. Установили - подделка", - говорится в сообщении "Mash".
На данный момент полиция перемолола 2,3 миллиона дисков с мультфильмами, а упаковки от них отправили в переработку.
"Хозяина раритета привлекают за нарушение авторских прав по 146 статье. Ущерб оценили в 100 миллионов, дело расследуют", - сообщили в материале.
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