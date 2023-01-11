В любом случае Путин сможет спихнуть на Герасимова все будущие провалы своей армии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу неспроста поставил начальника ВС РФ Валерия Герасимова руководить вторжением, сняв с этой должности Сергея Суровикина. Это может указывать на подготовку Кремля к серьезному наступлению, считает политолог Марк Галеотти.

Галеотти считает, что этим решением наказали как Суровикина, так и самого Герасимова. Если Герасимов не оправдает грандиозные планы Путина по Украине, то его просто устранят.

По мнению эксперта, у Путина, вероятно, до сих пор много "нереалистичных идей", которые он планирует реализовать во время нового серьезного наступления. Новое назначение является "подтверждением того, что грядут серьезные наступления". В любом случае Путин сможет спихнуть на Герасимова все будущие провалы своей армии.

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Суровикин пробыл командующим вторжением в Украину немного больше трех месяцев. Его приход ознаменовался первыми ракетными ударами по украинской энергосистеме.

Сегодня Шойгу понизил приближенного к Пригожину генерала в должности, заменив его начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Провоенная аудитория негодует, боясь, что кровожадных атак на Украину станет меньше.

Россия готовит новое наступление

Об этом еще в конце 2022 года заявил Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. По его словам, нельзя исключать повторной попытки врага захватить Киев.

Однако на сегодня прямой угрозы для столицы нет, хотя украинские военные готовы к разным сценариям развития событий.

Недавно в разведке заявили, что Россия готовится объявить новую волну мобилизации, в частности призвать до 500 тысяч человек, из-за исчерпания ресурсов живой силы в боях на Донбассе и юге Украины.

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