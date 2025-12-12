'Это действительно впечатляет': ученые обнаружили 'подземный мегакомплекс' под пирамидами Гизы

Новые спутниковые данные снова подогрели спор вокруг тайных структур под пирамидами Гизы.

Итальянская исследовательская команда во главе с инженером-радаристом Филиппо Бионди снова всколыхнула научное сообщество, обнародовав новые доказательства существования гигантских скрытых структур под пирамидами Гизы, пишет Daily Mail.

По утверждению исследователей, сразу четыре спутниковых оператора - Umbra, Capella Space, ICEYE и Cosmo-SkyMed - передали идентичные данные томографии, указывающие на наличие восьмерки массивных вертикальных шахт и огромных камер на глубине более километра.

"Все четыре спутника дали абсолютно одинаковые результаты. Это действительно впечатляет", - сказал Бионди.

Что именно "увидели" спутники

Согласно данным исследования, под основанием пирамиды Хефрена простираются восемь полых цилиндров с центральными колоннами, обмотанными идеальными спиральными витками. Все они ведут к кубическим камерам размером 260×260×260 футов - больше современных арен.

Бионди настаивает: "На все 100 процентов. Это искусственное создание. Вы не найдете таких идеальных витков в геологии".

Команда также заявляет, что похожие подземные структуры найдены под пирамидой Менкаура и под Сфинксом, а также в 30 милях в районе Гавары - месте, которое античные авторы называли "Лабиринтом".

Критика и сомнения

Несмотря на громкие заявления, многие археологи и египтологи не приняли эти выводы. Один из самых известных, доктор Захи Хавасс, назвал результаты "фейковыми новостями", настаивая, что современные радарные системы не способны проникнуть под пирамиды на такие глубины.

Однако Бионди контратакует аргументами: его технология уже подтвердила свою точность в слепом тесте, воссоздав подземную лабораторию Гран-Сассо в Италии со 100% соответствием.

Исследователи хотят спуститься внутрь. Команда подала официальный запрос Египту: существующие древние шахты между Сфинксом и пирамидой Хефрена могут быть естественными входами, нужно лишь разрешить их расчистить.

"Если нам дадут разрешение до конца года, реальное исследование может начаться в 2026-м", - говорит Бионди.

