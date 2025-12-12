AI это не инструмент будущего, а элемент конкурентоспособности уже сегодня: выводы Forbes Tech 2025

На нынешнем Forbes Tech 2025 состоялась одна из самых острых дискуссий о будущем технологий - панель о стратегиях внедрения искусственного интеллекта. Среди спикеров были Алексей Молчановский (УКУ) и Александр Краковецкий (DevRain, Microsoft AI MVP), а модерировал панель директор центра инноваций компании Metinvest Digital Максим Баланюк. Участники обсудили, является ли трансформация бизнеса с помощью ИИ спринтом или марафоном, и пришли к важным выводам.

Эксперты напомнили, что ИИ это не "вдруг новая" технология, а эволюция, которая длится с 1950-х годов. Поэтому ключевой вопрос для компаний звучит не "использовать ли ИИ", а "как именно его интегрировать в процессы".

"Одним из самых заметных трендов стала смена ролей: эпоха prompt engineering подходит к концу, ведь современные модели способны понимать несовершенные запросы и работать с ними. На смену приходит context engineering: компаниям необходимо строить инфраструктуру чистых и структурированных данных, которые дадут модели понимание реального контекста бизнеса. Без этого ИИ остается "умной энциклопедией", которая не может эффективно решать прикладные задачи компании, - говорит Баланюк.

Особое внимание спикеры уделили роли ответственности. Даже если ИИ ошибается, ответственность за решение всегда несет человек. В бизнес-процессах принцип human in the loop остается фундаментальным, поэтому компаниям нужно управлять рисками, а не избегать технологий из-за страха ошибки.

Обсуждая темп развития, участники сошлись на том, что бизнесу нужно действовать одновременно в двух плоскостях: тестировать решения быстро, но строить долгосрочную инфраструктуру, говорит Баланюк. Ведь индустрия движется экспоненциально: уже сегодня лидеры рынка работают с мультиагентными системами, где различные модели искусственного интеллекта взаимодействуют между собой для поиска оптимальных решений.

"Украинским компаниям нужно смело экспериментировать с ИИ, инвестировать в чистоту и структурирование данных, развивать культуру ответственности и привлекать экспертов. Побеждает не тот, кто имеет самую мощную модель, а тот, кто лучше всего интегрирует ее в свои процессы. AI становится не инструментом будущего, а базовым элементом конкурентоспособности уже сегодня", - резюмировал Баланюк.

Как известно, сейчас компания Метинвест Рината Ахметова внедряет инструменты искусственного интеллекта для автоматизации процессов и контроля качества продукции на производстве. Один из реализованных продуктов - решение на основе компьютерного зрения для контроля качества полуфабрикатов в реальном времени, которое стало для компании настоящим прорывом. Также R&D-центр Metinvest Digital разрабатывает решения в области RPA (Robotic Process Automation), которые позволяют автоматизировать повторяющиеся и рутинные операции с помощью программных роботов. Эти роботы имитируют действия человека, взаимодействуя с цифровыми системами и приложениями - ERP, CRM, базами данных и веб-приложениями, без необходимости менять существующую инфраструктуру.

