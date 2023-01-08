Военные рассматривают возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы.

На данный момент непосредственной угрозы столице нет. У россиян нет соответствующих сил и средств, рассказал в интервью Суспильному командующий группировки Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"На территории, что является границей между Украиной и Беларусью, есть определенные группировки. Но, учитывая наш потенциал, маловероятно, что они будут иметь успех. Все, что сейчас делается - сдерживаются наши силы на северной границе для того, чтобы мы не могли перебросить их на восток", - отметил он.

Военные рассматривают возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы.

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"Но для этого нужно перебросить соответствующие силы и средства, которые сейчас Россией восстанавливаются на их полигонах. Пока таких намерений мы не видим, но готовимся к ним", - ответил Павлюк.

Ситуация в Беларуси – Россия перебрасывает технику

Россия продолжает усиливать группировку войск в Беларуси. Накануне Беларускі Гаюн заметил переброску еще четырех эшелонов с военными ВС РФ и техникой.

28 декабря в Беларуси насчитали до 10 тысяч российских военных. На территории республики проходят совместные – "союзные" - учения с армией Лукашенко, в ходе которых оккупанты отрабатывают наступательные действия.

Кроме того, в воздушном пространстве Беларуси российские захватчики собирают данные о ПВО ВСУ для нанесения по Украине новых ударов.

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