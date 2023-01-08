Вторая волна мобилизованных фактически удвоит живую силу ВС РФ.

Мобилизованных россиян планируют использовать в наступательных операциях весной и летом, заявил в интервью The Guardian представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.

Он еще раз подчеркнул, что Россия планирует призвать 500 тысяч человек к дополнению уже 300 тысячам мобилизованных, что является очевидным признаком намерений Путина продолжить боевые действия.

В ГУР считают, что новым "пушечным мясом" Россия обновит силы на юге и востоке, чтобы возобновить наступательные операции на этих участках весной и летом.

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Новая волна мобилизации в России займет до двух месяцев. Многое будет зависеть как от оснащения российских резервистов, так и от военной поддержки Западом украинских защитников, добавил Скибицкий.

"Если Россия проиграет в этот раз, то Путин потерпит крах", - подчеркнул Скибицкий.

По его словам, речь идет о наступлении ВС РФ в Донецкой и Харьковской областях, "или, даже, на Запорожье". Однако российские оккупанты будут вести оборону в Херсоне и Крыму. "Именно такое количество людей и нужно для выполнения таких задач", - пояснил представитель разведки.

The Guardian отмечает, что вторая волна мобилизованных фактически удвоит живую силу ВС РФ. По данным украинской разведки, в Украине уже развернуто 280 тысяч российских сухопутных сил.

Россия готовит новое наступление

Об этом еще в конце 2022 года заявил Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. По его словам, нельзя исключать повторной попытки врага захватить Киев.

Однако на сегодня прямой угрозы для столицы нет, хотя украинские военные готовы к разным сценариям развития событий.

Недавно в разведке заявили, что Россия готовится объявить новую волну мобилизации, в частности призвать до 500 тысяч человек, из-за исчерпания ресурсов живой силы в боях на Донбассе и юге Украины.

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