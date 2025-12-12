Артист приоткрыл завесу личной жизни.

Известный украинский музыкант, солист и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук показал редкие кадры со своими маленькими детьми.

Певец поделился со зрителями разговором с маленькими Иваном и Соломией в биографическом документальном фильме "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма". Судя по разговору, в отсутствие 50-летний Вакарчук общается с малышами по видеосвязи:

"Ваня, я тебя очень люблю. И тебя, и Соломийку. Как только папа сможет, то уже скоро к вам приедет. Я вас обнимаю, целую. Хорошо там будьте, слушайтесь вежливо Олю, маму. Увидимся скоро".

Как известно, у Святослава Вакарчука есть двое общих детей с продюсером Евгенией Яцутой: сын Иван (родился в июне 2021) и дочь Соломия (родилась в июне 2022). Ранее он воспитывал приемную дочь от предыдущего брака с Лялей Фонаревой.

Об отношениях с Яцутой певец впервые объявил в документальном фильме. Ранее он держал свою личную жизнь в тайне, не подтверждая слухи о том, кто является его избранницей и матерью детей.

В ленте "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" Вакарчук признался, что Евгения оказалась в его сердце в один из самых сложных периодов жизни и смогла его спасти.

