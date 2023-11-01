Статистика России об украинских потерях отличается "изменчивостью".

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу отметился новым заявлением о "потерях" Украины в войне с РФ.

Шойгу заявил, что за месяц оккупанты "ликвидировали" 6 ракет ATACMS и 37 самолетов. Такие цифры он озвучил в рамках сегодняшнего заседания Минобороны РФ.

Всего, согласно статистике Шойгу, за месяц оккупанты "уничтожили" более 1400 средств воздушного нападения Украины.

"За прошедший месяц уничтожено свыше 1400 средств воздушного нападения противника. В том числе 37 самолетов и 6 оперативно-тактических ракет ATACMS, производства Соединенных Штатов", - насчитал Шойгу.

Он связал "потери" Украины по авиации с поставками обещанных Киеву самолетов F-16.

"37 уничтоженных самолетов - это почти в два раза больше того количества, которое гарантированно обещано по поставкам Украине самолетов F-16", - заявил глава Минобороны РФ.

Также он упомянул, что ВСУ "отчаянно" атакуют боевые порядки России на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях.

Статистика Шойгу и Путина "очень разная"

Отметим, что Россия известна своими "изменчивыми" заявлениями о потерях Украины в войне с РФ. Недавно лидер России Владимир Путин и его военный министр Шойгу "прокололись" разной статистикой потерь ВСУ по бронемашинам.

Путин 12 сентября в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что армия РФ успела "уничтожить" в Украине 18 тысяч бронемашинам разных классов. Тогда как через месяц (16 октября) Шойгу, выступая на совещании Путина, заявил, что потери ВСУ по бронемашинам составляют "больше 1,5 тысячи".

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