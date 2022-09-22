Россию снова поймали на лжи о войне в Украине.

Данные о потерях украинской армии на войне против России, о которых заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, разошлись с сообщениями Минобороны РФ.

Об этом пишет издание "Агентство".

Там отметили, что с 24 февраля по 20 сентября в ежедневных сводках официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал якобы не менее чем о "83 тысячах убитых украинских военных".

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Эти данные значительно превышают потери украинской армии, о которых 21 сентября заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, за время войны Украина якобы "потеряла 61 207 военных погибшими и 49 368 ранеными".

Кроме того, данные об убитых на войне 5937 российских военных из сообщения Шойгу меньше, чем число похороненных военнослужащих, о которых известно по открытым источникам.

Ранее Минобороны Великобритании сообщало, что Россия потеряла 80 тысяч человек, в том числе 25 тысяч - убитыми, Пентагон оценивал потери России убитыми и ранеными в 80 тысяч, по данным Украины, с начала войны были убиты более 55 тысяч российских оккупантов.

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