Власть РФ опозорилась противоречивыми заявлениями, сделанными этой осенью.

Лидер РФ Владимир Путин и глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу опозорились статистикой о потерях Украины в рамках войны с РФ.

Противоречивые заявления об уничтоженной технике ВСУ Путин и его военный министр сделали этим осенним сезоном. Цифры не сошлись по бронемашинам.

Так, Путин 12 сентября в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что оккупанты уничтожили в сражениях с Украиной 18 тысяч бронемашинам разных классов.

В то же время Шойгу, выступая на совещании по оперативным вопросам, которое сегодня созвал Путин, удивил другими цифрами.

"Большие потери в живой силе и технике. Это сотни танков, больше 1,5 тысячи бронемашин", - заявил глава Минобороны РФ.

Буданов уточнил, что потери россиян все еще выше украинских

23 сентября 2023 года глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов уточнил, что потери россиян все еще выше украинских в рамках боевых действий на театре войны в Украине. Буданов акцентировал на этом факте, так как сейчас армия Украины ведет наступление против РФ, и, логично, что обычно сторона, занимающая оборону, получает меньше потерь. Но в данном случае, это не так, указал Буданов.

Отметим, что по состоянию на 16 октября армия Украины ликвидировала 288 тысяч 630 российских военных. Об этом утром заявил Генштаб ВСУ. Суточные потери врага - на уровне 860 человек.

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