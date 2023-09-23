Украине нужны дополнительные системы оружия и возможности, которые все еще могут изменить имеющийся сегодня баланс.

В течение последних месяцев украинские Силы обороны продолжают контрнаступление на нескольких направлениях. Несмотря на это, потери обороняющейся стороны – россиян – все еще остаются более высокими, чем потери Украины. Об этом в интервью the Warzone рассказал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Он подчеркнул, что не знает точные цифры, но "все наши потери – и убитыми, и ранеными – выросли с переходом к наступательным действиям".

"Есть такая очень интересная особенность, что, несмотря на то, что мы идем в наступление, наши потери все равно ниже, чем на обороняющейся стороне врага", – констатировал Буданов.

Видео дня

В то же время глава военной разведки отметил, что Украине необходимо "что-то менять".

"Вывод таков, что нам понадобятся дополнительные системы оружия и возможности, которые все еще могут изменить имеющийся сегодня баланс. Потому что, если смотреться на ситуацию исключительно с точки зрения человеческих ресурсов, сравнивать украинский потенциал с российским, то у россиян человеческих ресурсов гораздо больше. Поэтому мы не можем продолжать сражаться солдат на солдата. Это не даст желаемых результатов", – сказал Буданов.

Глава ГУР акцентировал, что необходимо решить вопрос об увеличении общего количества артиллерийских стволов на поле боя.

"Нам нужны системы вооружения большой дальности, чтобы поражать их командные пункты, материально-технические хранилища и прочее", – резюмировал он.

Потери России и Украины в войне - последние оценки

В середине августа американская газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц США заявила, что общее количество убитых или раненых солдат на этой войне составила почти 500 тысяч человек. При этом РФ потеряла около 120 тысяч захватчиков убитыми и 170-180 тысяч - ранеными.

В Украине, согласно озвученным оценкам, убиты около 70 тысяч защитников и ранены 100-120 тысяч. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал эту оценку неправдивой.

Вас также могут заинтересовать новости: