Василий Рыбников

Министр так называемой обороны РФ Сергей Шойгу предусмотрительно проигнорировал повестку на допрос СБУ в Мариуполе, но русские люди продолжают горячо верить в то, что он в ближайшее же время одумается и приедет в Украину на всех видах оружия, иначе будет похоже, что вяликий Кужугетович не так уж и вялик.

Вяликий Кужугетович давно уже перестал быть для русских людей только лишь экзотическим таежным выползнем из какого-нибудь кино про Дерсу Узала, способным одним взглядом уговорить уссурийского тигра не кушать белого хозяина, тем более что Владимир Владимирович Путин, как известно, и сам с тиграми на коротких ногах, а однажды даже, по слухам, в очередной раз гуляя с Шойгу по тайге, увидел медведя и голым оседлал его (не Шойгу, конечно, а медведя, хотя разговоры потом ходили разные, а сам медведь помалкивал с таким видом, будто теперь он видел в жизни все).

Трудно, разумеется, отрицать, что умение Шойгу накормить Путина тремя кустами ягеля, вовремя насадить на вислый крючок хозяина волосатого червячка или заварить чаю из жухлого пырея, под который так приятно обсудить какую-нибудь оккупацию, не сыграло совсем уж никакой роли в присвоении Кужугетовичу всевозможных государственных наград, коими так обильно обвешано его выпуклое тело. Однако в сознании русского человека Шойгу сегодня ассоциируется исключительно с неудержимой военной мощью России, и поскольку, кроме военной мощи, России особо больше ничего от жизни и не надо, для патриотов православия Кужугетович сейчас является объектом поклонения не меньшим, а зачастую и большим, чем сам Владимир Владимирович Путин, с каждым днем выглядящий все более снуло. Когда Шойгу на последнем совещании о якутских пожарах и вакцинации бесцеремонно отобрал у Путина его любимую термокружку, а тот в ответ даже не пикнул, никто не удивился - преемник есть преемник, мог бы, согласно древней русской традиции, и табакеркой по кумполу перевалить...

Пока главной новостью про мощные физические кондиции Путина остается мартовская ода Соловьева о том, как Владимир Владимирович ловко поймал покатившийся по столу карандаш ("видно, что реакция прекрасная, боевые искусства никуда не уходят!"), вяличие Шойгу в заголовках российских СМИ достигает запредельных высот: "Просто у них нет своего Шойгу: в наводнении в Германии пропали без вести 1300 немцев", "Шойгу, спаси! Эффектные кадры тушения пожаров в Якутии попали в соцсети", "С таким не потеряли бы Косово: почему сербы любят Шойгу", "Что осталось за кадром парада ВМФ: два слова Шойгу облетели мир". Что же это были за слова такие, что аж облетели мир? А вот какие: "Угу, красиво", - так кратко и по-военному сдержанно оценил Сергей Шойгу состояние и внешний вид военных судов - участников парада в День ВМФ". Ну, просто сейчас все слова Шойгу облетают мир, это же любому русскому человеку ясно. При этом Путин на параде, разумеется, тоже что-то говорил, но его слова как-то особо мир уже не облетают, он же не Кужугетович.

Вот какую глыбу несостоявшееся украинское СБУ вызвало на допрос, вот какая глыба не приехала, а русские люди так надеялись! "Думаеццо, что поедет Кожугетыч. С эскортом из Кантемировской и Таманской. И город Жданов станет райцентром Ростовской области. А там последуют Николаев, Херсон, Одесса..." - писали русские люди письма в редакцию. "Если вдруг Шойгу надумает приехать с парой воздушно-десантных дивизий и Силами специальных операций, то как они тогда его будут допрашивать? Мне смешно. Как бы они потом все из Киева не ломанулись", - остроумно шутил российский экс-сенатор Клинцевич. Осторожный военкор Котенок на всякий случай заявил, что Шойгу все-таки приедет в Украину вместе с Путиным, и даже сделал по этому поводу видеонарезку из интимных встреч Шойгу и Путина в тайге, сменившуюся вяличием российской военной техники, но Путин уже как-то не прилепился, а потом и Шойгу бочком соскочил с темы. Столь горячо желанный русскими людьми визит министра так называемой обороны РФ на территорию Украины сошел на нет сам собой, и Россия едва не расплакалась от разочарования. Когда еще подвернется столь уважительная причина перевешать на фонарях мерзких хахлов, не верящих в то, что "мы - один народ"?

С другой стороны, когда это русским людям для такого благородного дела нужна была хоть какая-то причина?