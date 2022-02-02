Музыкант посвятил трек телеведущей, но та обиделась не на шутку и решила отреагировать.

Российский рок-музыкант и поэт Сергей Шнуров выпустил клип на песню "Шмарафон" с оскорбительными высказываниями в адрес журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Она решила не молчать и написала пост на эту тему.

Клип появился на Youtube-канале Шнурова, а пост - в Instagram Собчак.

Клип группы "Ленинград" на песню "Шмарафон" о Собчак появился 2 февраля. В нем новая солистка группы Зои вспоминает о смертельном ДТП в Сочи с участием Собчак, а также ставит под сомнение то, что отцом ее ребенка является экс-супруг.

"Ничего такого, наставлены рога: ведь похож на Капкова, а нянчит Виторган", - говорится в тексте.

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Телеведущая отреагировала не менее резко. Собчак заявила, что на Шнурова негативно повлиял отказ от алкоголя.

"Плохо, что в другом человеке только алкоголь способен разбудить и поддержать что-то стоящее. Бухавший Шнуров был груб, но изящен, беспардонен, но добр. Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным старым "ЗОЖником", с текстами уровня "аншлаг-аншлаг" и клипами, на которые жена денег не дает", - написала Собчак в Instagram.

Скандальный клип прокомментировал и экс-супруг Собчак Максим Виторган. Он напомнил бывшей товарищу, что раньше тот считал честью выступить на дне рождении Ксении, а сейчас поливает ее грязью.

"Ты же был хулиганом нашего поколения. Ты во что превратился вообще? Постарайся стареть, если не красиво, то хоть немного с достоинством" - отреагировал Виторган.

Конфронтация звезд: с чего все началось

Публичный конфликт Шнурова и Собчак начался с развода музыканта. Сначала звезды дружили, а когда певец развелся с третьей женой Матильдой, Ксения стала на ее сторону. Она неоднократно публично призывала его помириться с экс-возлюбленной. Впоследствии журналистка записала интервью с ней.

Когда же сама Собчак подала на развод с актером Максимом Виторганом, Шнуров посмеялся с нее. Он опубликовал в Instagram стихотворение о медиаперсонах, которые сами выставляют свою личную жизнь напоказ, а затем возмущаются сплетнями. Собчак ответила на выпад в свою сторону тоже в стихотворной форме.

Впоследствии Youtube удалил интервью Собчак с Матильдой. Она обвинила в этом Шнурова. Он возразил.

В прошлом году Шнуров объяснил причину постоянных перепалок между ним и телеведущей.

"У Собчак, знаете, как в сковородку горячую - если плюнул, она обязательно зашипит", - ответил музыкант.

Он возразил, что тесно общался с Ксенией. Сама Собчак заявила, что Сергей просто вычеркнул из жизни всех старых друзей.

Напомним, что ранее известная российская телеведущая Ксения Собчак показала фото из бани, полностью обнажившись в купели.

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