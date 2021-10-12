В России мужчина доказал свою дружбу довольно курьезным образом. Двое товарищей настолько напились, что один из них даже не смог идти. Россиянин решил помочь другу и "героически" вез его на продуктовой тележке, при этом сам он изрядно шатался и также с трудом держался на ногах.
Мужчина попал на видео, передает российское издание Life.
Курьезный инцидент случился в Нижегородской области. Жители РФ, по всей видимости, "культурно" отдохнули, после чего решили разойтись по домам. Однако один мужчина идти не смог, поэтому друг усадил его в тележку.
Россиянин вез "ценный груз" со всей ответственностью. Несмотря на то, что мужчина изрядно шатался, он крепко держал тележку и даже старался ровно ее катить.
Читайте такжеВ российской школе зарезали ученика (видео)На дороге, по которой россиянин вез друга в тележке, в тот момент образовалась пробка. Автомобилисты и велосипедисты наблюдали за странными мужчинами, некоторые снимали их на видео и шутили.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в России произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Результат употребления таких напитков весьма плачевный: несколько десятков умерших и пострадавших.
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