На его счету жизни 10 девочек в возрасте от 9 до 16 лет.

Российский серийный маньяк Евгений Петров, убивший 10 девочек, признался еще в одном преступлении спустя 15 лет после приговора.

Читайте такжеРоссиянин расстрелял и зарубил топором жену, которая решила от него уйти (фото)Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Убийца дал показания о причастности к смерти студентки Зинатуллиной, тело которой в 2001 году нашли в километре от одной из трасс в Башкортостане.

«На время следствия мужчину должны перевести в изолятор с более мягкими условиями содержания, чем в тюрьме. Поэтому не исключено, что с помощью такого признания Петров просто решил отдохнуть», – говорится в сообщении.

Серийный маньяк Евгений Петров: что о нем известно

Впервые о «Новоуральском потрошителе» заговорили в 1998 году, когда в Свердловской области стали пропадать школьницы.

Вскоре в лесу обнаружили несколько изуродованных тел со следами сексуального насилия. Убийства продолжались вплоть до 2003 года.

После очередного преступления в милицию пришел мужчина, заявивший, что видел, как неизвестный посадил жертву в иномарку и увез по нижнетагильской трассе. Оперативники найти ничего не смогли, но обратили внимание на самого свидетеля, поскольку тот слишком уж настойчиво и подробно описывал девушку и автомобиль.

В итоге у него провели обыски и нашли сережки убитой. На допросах 29-летний Евгений Петров сознался в преступлениях и точно описал места захоронения оставшихся жертв.

Всего от его рук погибли 10 девочек в возрасте от 9 до 16 лет.

Экспертиза признала маньяка вменяемым, и в 2005-м его приговорили к пожизненному заключению.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц