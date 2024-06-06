'Серьезный и опасный шаг': Путин пригрозил Западу за поставки оружия Украине

Диктатор заявил, что Запад якобы управляет оружием, которое предоставляет Украине.

Правитель России Владимир Путин выдал ряд заявлений с угрозами Западу из-за помощи Украине и разрешения бить иностранным оружием по территории РФ.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, во время общения с прессой Путин особое внимание уделил поставке западного оружия Украине и разрешением наносить им удары по территории России.

"Если кто-то считает, что может поставлять оружие для ударов по нам, то почему мы не можем поставлять свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут наноситься удары по их чувствительным объектам? Мы подумаем над этим", - пригрозил Путин. Видео дня

Кроме того, он заявил появление немецких танков в Украине якобы "вызвало морально-этический шок у России, а поставки ракет окончательно разрушают российско-германские отношения".

Также Путин заявил, что Украине якобы не просто поставляют оружие, но и управляют им.

"Это очень серьезный и очень опасный шаг" - заявил Путин.

Другие заявления Путина

Как сообщал УНИАН, Путин продолжает делать абсурдные заявления об Украине. Глава Кремля выдал, что США хотят, чтобы Украина снизила мобилизационный возраст, а после этого планируют "избавиться от Зеленского".

"Это мы знаем наверняка. Это требование со стороны администрации США к украинскому руководству, если его можно считать руководством после того, как были отменены выборы. Я думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения - снизить мобилизационный возраст до 18 лет. А потом от Зеленского избавятся просто", - заявил диктатор.

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