Сербских наемников, которые в обращении к Путину пожаловались на российское командование, решили серьезно наказать. Об этом пишет российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник.
Вербовщик Деян Берич заявлял, что договорился с Рамзаном Кадыровым о переводе наемников из 106-й дивизии 119-го полка ВДВ в "Ахмат". Однако им отказали, поскольку военная прокуратура сейчас "проводит проверку" из-за опубликованного Беричем видео.
По данным проекта, российское Министерство обороны сказало Кадырову, что "публичное вымогательство и провокации в отношении руководства военного ведомства должны пресекаться и иметь заслуженное наказание".
Сербских наемников перераспределили по отдельным ротам полка, часть из которых отправили на линию боевого соприкосновения. Кроме того, военной прокуратуре поручили представить сербов как отказников и провокаторов.
Обращение сербских наемников к Путину:
Напомним, что в начале года Деян Берич обратился к Путину с жалобами на жестокое обращение с наемниками из Сербии в армии РФ.
По его словам, их называли "циганами", выгоняли на мороз, а также отправляли в штурм без необходимого вооружения.
Также он опубликовал сами обращения наемников, в которых те заявляли, что хотят воевать в преступной войне на стороне РФ, но с другим командованием.