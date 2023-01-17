Российские оккупационные войска пополнились боевиками из Сербии.

Правоохранительные органы и военные ведомства Сербии проверяют информацию об участии сербских наемников в российской войне против Украины. Об этом заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич в комментарии для сербской редакции Радио Свобода.

"Нашей стране совершенно ясно, что участие сербских граждан во всех конфликтах в других странах запрещено, и это влечет за собой юридические последствия", — заявил он.

Вучевич отметил, что официальный Белград выступает за урегулирование войны в Украине и в других регионах мира. Также военный министр призвал сербов, у которых есть "патриотический положительный заряд", продемонстрировать свой боевой потенциал в рядах сербской армии.

Видео дня

Данный комментарий был сделан после того, как в соцсетях появились публикации, в том числе с фото и видео материалами, о прибытии сербских наемников на оккупированную территорию Запорожской области. Как утверждается, сербы будут воевать против Украины в составе "Батальона имени Павла Судоплатова".

Война в Украине – позиция Сербии

Сербия одна из немногих стран Европы, которая не стала вводить санкции против России за ее вторжение в Украину, ограничившись только запретом на полеты российских самолетов. В ЕС неоднократно критиковали Белград и требовали определиться со стратегией внешней политики – с ориентацией на РФ или Европу.

В сентябре Европарламент пригрозил заблокировать движение Сербии к членству в ЕС из-за слишком пророссийской политики Белграда.

В то же время Сербия отказалась признать псевдореферендумы, проведенные российскими оккупантами на захваченных территориях Украины.

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