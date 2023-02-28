Компромат появился через несколько часов после резонансного видео.

Секс-скандал с участием российского топ-генерала Александра Матовникова продолжается. В сеть "слили" его интимную переписку с партнером.

Фрагменты переписки якобы Матовникова с его секс-партнером появились в Телеграм-пабликах. Любовник отправил генералу свою обнаженную фотографию, на что получил похотливый комментарий.

Учитывая интерфейс, генерал переписывался с любовником в Instagram в день влюбленных - 14 февраля. Матовников попросил любовника написать ему позже, ведь у него еще "совещание и доклад первому". На это любовник отправил ему свое фото.

Видео дня

"М-м-м, прекрати, мне еще работать", - написал генерал и отправил эмодзи поцелуя.

Скандал с Матовниковым

Вчера в Сеть "слили" интимное видео российского генерала Александра Матовникова, на котором он продемонстрировал свои "хореографические навыки".

Матовников - заместитель главнокомандующего Сухопутных войск, бывший полномочный представитель Путина. Сейчас он является старшим оперативной группы Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ в Беларуси.

На кадрах видно, как генерал Матовников демонстрирует на видео свои гениталии и размахивает ногами в эротическом танце. Неизвестно, кому посвящено это интимное видео, но оно появилось после взрывов на белорусском аэродроме "Мачулищи". Уничтожен российский ДРЛО. За это отвечает лично Матовников.

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