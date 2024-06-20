Отделения этой организации открывают и на оккупированных территориях.

Хакеры взломали сайт российского военно-патриотического движения "Юнармия", которое является одним из главных механизмов для милитаризации, мобилизации и военной подготовки молодёжи в РФ.

Как пишет "Новая газета Европа", на сайте движения опубликовали видео с кадрами убитых на войне в Украине российских захватчиков. Под роликом была подпись: "Сегодня твои дети в "Юнармии", завтра - в украинской земле".

Сайт уже возобновил работу, представители движения, занесенного в санкционный список всех стран Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Украины, Канады, Швейцарии, Австралии и Японии за распространение российской пропаганды, никак не комментировали произошедшее.

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Как Россия использует "Юнармию"

В конце 2022 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что оккупанты открывают на территории Украины региональные отделения "Юнармии", где детей учат разбирать оружие, стрелять, носить камуфляжную форму и ходить строем.

Также захватчики искажают историю Украины и причины войны, которую начала Россия. По его словам, россияне хотят лишить детей на оккупированных территориях возможности проявлять украинскую идентичность.

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