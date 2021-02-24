Через 20 лет Соединенные Штаты могут распасться по сценарию СССР, заявили в комитете по информационной политике Госдумы РФ.

В ближайшие 20 лет США могут столкнуться с серьезной экономической катастрофой, а государство имеет все шансы распасться как в 1991 году распался СССР.

Читайте такжеВ России депутат в коме сумел "проголосовать" за 8 законопроектовОб этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Постепенно Соединенные Штаты вот этой своей санкционной борьбой сами себя выдавливают с международного рынка. Доллар уже перестает быть таким грантом, американская демократия перестает быть таким эталоном, как это было еще 15-20 лет назад. Сегодня Соединенные Штаты превращаются в такую полумаргинальную страну, где владельцы соцсетей могут блокировать собственного президента, где доллар может печататься в неограниченных количествах и быть ни чем не обеспечен», — сказал Свинцов.

По его словам, санкции США уже якобы позволили перестроить российскую экономику, а дальнейшие действия Америки могут привести к распаду государства по аналогии с Советским Союзом.

«Все это приведет, к сожалению, к деградации Америки, как одного из лидеров мировой политики, мировой экономики. Я думаю, что их ждет в ближайшие 20 лет достаточно серьезная экономическая катастрофа, которая, вполне возможно, приведет к распаду государства. Уже об этом идут разговоры, и ряд американских политиков уже предлагают отделять Калифорнию, отделять какие-то еще штаты. Ситуация у них может повторить 91 год, когда Советский Союз распался из-за экономических проблем и внутренних политических разногласий, государство превратится в бурлящий котел», — заявил политик.

Новые санкции против России

Ранее стало известно, что США готовят новые санкции против России. Поводом для них называют кибератаки и ситуацию вокруг Алексея Навального.

По информации СМИ, пакет санкций в ответ на отравление Навального подготовила еще администрация экс-президента Дональда Трампа. Однако команда национальной безопасности Байдена хочет сформировать собственный курс.

Санкции должны стать первым шагом нового руководства США в привлечении России к ответственности за нарушение прав человека.

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Автор: УНИАН