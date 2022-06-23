Гендиректор предприятия крайне возмущен нежеланием сотрудников работать.

Западные санкции все же оказывают негативное влияние на россиян. Уральский компрессорный завод уже задолжал заработную плату рабочим.

Об этом сообщает российское агентство ЕАН.

Отмечается, что из-за войны против Украины работники завода не получили часть зарплаты за апрель и май, что привело к забастовке. По словам генерального директора завода Дениса Тасакова, финансовые проблемы возникли из-за санкций.

"Многие предприятия, с которыми мы сотрудничаем, попали под санкции, у них зависли деньги в санкционных банках на спецсчетах. У некоторых были экспортные контракты, за которые они не могут получить деньги, плюс курс валют практически в убыток всех приводит. Соответственно, эти предприятия не рассчитываются с нами. Мы — маленькие и оказались последними в этой цепочке", - объяснил Тасаков.

При это он призвал работников одуматься.

"В Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату, а у нас гособоронзаказ, и он сейчас под угрозой срыва. Люди погибают, и это, мне кажется, важнее. А сейчас все такие умные стали, забастовки у нас! Хотя не выходит на работу 50 человек, а коллектив — 370", - возмутился директор российского завода.

Как ранее сообщал УНИАН, после выхода Renault из РФ бывший завод компании в Москве официально переименовали в"Москвич", сменились руководитель и собственник.

Позже министр промышленности и торговли страны-агрессора Денис Мантуров заявил, что вместо иномарок россиянам теперь будут предлагать машины брендов советского времени - "Волгу" и "Победу".

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