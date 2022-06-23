Западные санкции все же оказывают негативное влияние на россиян. Уральский компрессорный завод уже задолжал заработную плату рабочим.
Об этом сообщает российское агентство ЕАН.
Отмечается, что из-за войны против Украины работники завода не получили часть зарплаты за апрель и май, что привело к забастовке. По словам генерального директора завода Дениса Тасакова, финансовые проблемы возникли из-за санкций.
"Многие предприятия, с которыми мы сотрудничаем, попали под санкции, у них зависли деньги в санкционных банках на спецсчетах. У некоторых были экспортные контракты, за которые они не могут получить деньги, плюс курс валют практически в убыток всех приводит. Соответственно, эти предприятия не рассчитываются с нами. Мы — маленькие и оказались последними в этой цепочке", - объяснил Тасаков.
При это он призвал работников одуматься.
"В Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату, а у нас гособоронзаказ, и он сейчас под угрозой срыва. Люди погибают, и это, мне кажется, важнее. А сейчас все такие умные стали, забастовки у нас! Хотя не выходит на работу 50 человек, а коллектив — 370", - возмутился директор российского завода.
Как ранее сообщал УНИАН, после выхода Renault из РФ бывший завод компании в Москве официально переименовали в"Москвич", сменились руководитель и собственник.
Позже министр промышленности и торговли страны-агрессора Денис Мантуров заявил, что вместо иномарок россиянам теперь будут предлагать машины брендов советского времени - "Волгу" и "Победу".