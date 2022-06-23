Санкции касаются экспорта товаров и технологий нефтеперерабатывающей и авиационной отраслей, а также использования в РФ фунта стерлингов и банкнот ЕС.

После четырех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины правительство Великобритании в четверг, 23 июня, объявило о введении против РФ новых санкций.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Санкции касаются экспорта товаров и технологий нефтеперерабатывающей и авиационной отраслей, а также использования в РФ фунта стерлингов и банкнот ЕС.

Речь идет о запрете на экспорт, поставку и доставку товаров и технологий, касающихся химического и биологического оружия, морской сферы и нефтеперерабатывающей отрасли, а также экспорта или использования в России авиационного топлива и топливных добавок.

Британия запрещает импорт, приобретение или доставку отдельных товаров, "приносящих прибыль", происходящих из России или отправляемых из России.

Валютные ограничения предусматривают запрет на экспорт в Россию или для использования в России банкнот фунтов стерлингов или валют ЕС, а также запрет на предоставление, поставку или доставку таких банкнот лицам, связанным с Россией.

РФ также будет запрещено оказывать техническую помощь, финансовые и брокерские услуги, связанные с импортом чугуна и стали.

Ограничения распространяются также и на временно неподконтрольные правительству Украины территории.

Шестой пакет санкций против РФ:

4 мая 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступала Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода "Дружба".

Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что до конца 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

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