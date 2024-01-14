Сообщается, что о появлении такого комплекса впервые стало известно в октябре 2023 года.

Россия объявила о начале установки на свои танки противодроновых комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Сания". Один из таких комплексов засветился на Т-80БВМ 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса, пишет военный портал Defence Express.

"О появлении такого комплекса от российской компании 3MX впервые стало известно в октябре 2023 года. Тогда было отмечено, что "Сания" может обнаруживать БПЛА на дальности до 1,5 км и выводить его из строя на дальности до 1 км", - говорится в публикации.

По мнению аналитиков, довольно интересным может быть то, что в РФ уже сообщали об установлении комплекса РЭБ "Волнорез", в частности, на танки Т-80БВМ в ходе заводского ремонта, восстановления и модернизации.

Видео дня

"При этом в РФ рассказывали об исключительной эффективности РЭБ "Волнорез" и его массовой установке. Поэтому появление и более того определенная пропаганда нового подобного комплекса в РФ возможно объяснить низкой эффективностью комплекса "Волнорез", о чем существует целый ряд опосредованных данных, а также расчетом на то, что никто о предыдущих разработках, традиционно называвшихся "аналоговнетными", никто не вспомнит", - отмечает портал.

РФ растянула невидимый "щит" на фронте

Напомним, The Telegraph писал, что российские войска почти по всей линии фронта словно "щит" растянули невидимую стену электромагнитных импульсов, "жертвами" которых становятся выпущенные ВСУ ракеты, снаряды и дроны.

Отмечалось, что это редкий, но решающий пример российского технологического преимущества в войне, которая постепенно склоняется в пользу Москвы.

Вас также могут заинтересовать новости: