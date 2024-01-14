Для новой атаки на Одессу россиянам нужно значительное преимущество над ВСУ, говорит аналитик.

Сейчас Россия не имеет достаточного объема военных ресурсов, чтобы осуществить новую попытку прорваться к Одессе. Такое мнение военный эксперт Владислав Селезнев высказал в комментарии "Эспрессо".

"Новое наступление на Одессу будет напрямую зависеть от ресурсных возможностей РФ. Сейчас Россия имеет таких ресурсов в очень ограниченных количествах. Поэтому, чтобы там не грезил диктатор Путин, у него нет сегодня ресурса для того, чтобы наступать на Одессу и побережье", - сказал аналитик.

По словам эксперта, не нужно воспринимать как угрозу для Одессы сообщение о том, что враг вывел в море все имеющиеся десантные корабли. Селезнев отметил, что агрессор сейчас не имеет того преимущества во всех военных компонентах, которое нужно для повторного наступления на приморский город.

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"Сегодня враг атакует по всей линии фронта. Такая информация ежедневно появляется в отчетах Генштаба. Несмотря на потери, оккупанты все же пытаются наступать. Впрочем для того, чтобы это движение было результативным – должно быть тотальное превосходство россиян по всем военным компонентам. Этого превосходства они сегодня не имеют", – добавил он.

Россия вывела в море десантные корабли

Как писал УНИАН, сегодня в Силах обороны юга Украины сообщили, что Россия вывела в Черное море пять больших десантных кораблей. А всего вражеская корабельная группировка, развернутая в море, сегодня насчитывает 11 кораблей. Среди них фрегат "Адмирал Макаров", снаряженный 8 ракетами "Калибр".

Утверждается, что сейчас россияне отрабатывают задачи по слаживанию экипажей кораблей. При этом корабли оккупантов держатся в прибрежных водах вдоль черноморского побережья РФ.

"Уровень ракетной угрозы повышен. А относительно активности десантных кораблей - это очевидные провокационные действия на фоне вбросов о подготовке десантных операций в тыл линий обороны Украины", – уверяют военные.

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