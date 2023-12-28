Это редкий, но решающий пример российского технологического преимущества в войне, утверждают журналисты.

Российские войска почти по всей линии фронта словно "щит" растянули невидимую стену электромагнитных импульсов, "жертвами" которых становятся выпущенные ВСУ ракеты, снаряды и дроны, утверждают журналисты The Telegraph.

"Это редкий, но решающий пример российского технологического преимущества в войне, которая постепенно склоняется в пользу Москвы, - пишет издание. - Сложная сеть радио-, инфракрасных и радиолокационных сигналов, передаваемая в небо над полем боя, обеспечивает российским силам беспрецедентную защиту в некоторых районах".

Отмечается, что наиболее важной при этом всем, возможно, является способность России противостоять украинским беспилотникам, которые помогают в разведке и нанесении ударов на большие расстояния.

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"У них всегда была хорошая электронная борьба с начала полномасштабного вторжения. Но теперь она лучше, чем у нас", - отметил один из военнослужащих, подразделение которого регулярно использует беспилотники Mavic.

"Это становится довольно интенсивным, но ничего высокотехнологичного… сила в количестве, а не в качестве", - выразил уверенность другой боец.

Российская РЭБ - контрмеры ВСУ

Отмечается, что радиочастоты, используемые для управления БПЛА "полностью глушатся".

"Некоторые дроны падают на пол, не поразив цели, а другие бесконтрольно зависают в воздухе, пока у них не разрядятся батареи… В зонах, более плотно покрытых системами радиоэлектронного подавления, украинские солдаты принимают все больше мер предосторожности перед запуском дронов", - пишет издание.

Основной контрмерой является перепрограммирование дронов, что непросто, если они куплены в готовом виде или собраны с использованием легкодоступных коммерческих деталей. Другая тактика - отправить рой дронов, поскольку не все частоты можно заблокировать одновременно. Более сложные контрмеры, которые используют страны НАТО, по большей части сейчас недоступны для Украины, утверждают журналисты.

Как писал УНИАН, по словам командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Сырского, ситуация на востоке остается сложной. РФ применяет штурмовые группы "добровольческого корпуса", которые переместила с южного направления. Также задействован личный состав морской пехоты Каспийской флотилии.

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